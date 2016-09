Umfrage mit Wunschergebnis

29. Sep 2016 , Capital-Redaktion

53 Prozent aller Bundesbürger meinen, Deutschland sollte viel mehr tun, um auch weiter Vorreiter im Klimaschutz zu sein. Dieses Ergebnis einer Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstitutes YouGov wurde von etlichen Medien aufgenommen. Laut dieser Erhebung sind 67 Prozent der Befragten zudem für das „schnellstmögliche“ oder „so bald wie mögliche“ Abschalten aller Kohlekraftwerke

Dieses Mal liege der Missstand nicht in der Interpretation, sondern in der Art der Fragestellung, schreiben die Unstatistiker. Die Antworten seien in die Fragen quasi eingebaut gewesen. Die Frage zum Klimaschutz lautete: „Beim Klimagipfel in Paris wurde 2015 ein internationales Abkommen für den Klimaschutz beschlossen. Anfang des Monats September haben die USA und China dieses Abkommen ratifiziert. Deutschland hat den Prozess noch nicht abgeschlossen und einen schwachen Klimaschutzplan für 2050 vorgelegt. Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach mehr tun, um Vorreiter im Klimaschutz zu bleiben?“.