Postfaktische Anti-Terror-Politik

23. Feb 2017 , Capital-Redaktion

Nach Ansicht der Unstatistik wird damit suggeriert, dass Personen aus diesen sieben Ländern an den Anschlägen vom 11. September oder an den folgenden islamistischen Anschlägen besonders häufig beteiligt waren. Doch die Fakten sehen anders aus. „Kein einziger der Flugzeugentführer vom 11. September stammte aus diesen Ländern, sondern aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und dem Libanon - keines dieser Länder steht auf Trumps Liste“, heißt es in der Unstatistik. Auch seien die Terroristen nicht als Flüchtlinge in die USA gekommen.

Ehemänner sind gefährlicher als Terroristen

Nach Ansicht der Statistik-Experten übertreibt Trump die Terrorgefahr maßlos. Seit 9/11 seien in den USA 123 Menschen von muslimischen Extremisten ermordet worden – aber keiner der Terroristen stammte aus den von Trump genannten Ländern. „Im gleichen Zeitraum wurden in den USA insgesamt 230.000 Menschen ermordet“, heißt es in der Unstatistik. Ehemänner seien weitaus tödlicher als Terroristen, „und selbst Kleinkinder erschießen mehr Menschen in einem Land, in dem jeder zweite Haushalt Schusswaffen besitzt“.

Eine Antwort auf die Frage, warum der US-Präsident ausgerechnet diese sieben Länder ausgewählt hat, haben die Statistik-Experten auch nicht. „Weil mit anderen muslimischen Ländern Geschäftsverbindungen bestehen?“ Die Antwort wisse nur Trump allein. „Willkommen im postfaktischen Zeitalter.“