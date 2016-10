Trotz Grippe ins Büro?

13. Okt 2016 , Capital-Redaktion

Wenn das Laub welk wird, dann dauert es meist auch nicht mehr lange bis gehustet, geschnieft und geschwitzt wird. Herbstzeit ist auch Grippezeit. Wobei nicht jede Erkältung eine Grippe im medizinische Sinne ist. Doch die Zipperlein grassieren. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Mal der Magen, mal der Darm. Wie der Plumpsack gehen derzeit die Viren und Bazillen hinter den Rücken der Mitarbeiter um und niemand weiß, wo sie sich niederlassen. Hat’s bereits einen Kollegen erwischt, dauert es meistens nicht lange bis zu den nächsten Krankmeldungen.

Grund ist oft ein falsches Verhalten am Arbeitsplatz. Und ein falsch verstandenes Pflichtgefühl. Wer krank ist, gehört ins Bett. Nicht ins Büro. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Laut einer jüngsten Studie quälen sich deutsche Arbeitsnehmer an 11,5 Tagen im Jahr krank ins Büro. Ganz schön dumm! Denn wer eine veritable Grippe verschleppt, sich zu früh überanstrengt, der kann sein Herz ernsthaft schädigen. Und natürlich auch andere Kollegen anstecken. Wie verhalte ich mich also richtig?