Top 10 der Büro-Heissgetränke

21. Sep 2016 , Capital-Redaktion

Am 1. Oktober, dem „International Coffee Day“, huldigen die Kaffeetrinker ihrem Lieblingsgetränk. 161 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Schnitt jährlich. Einen Großteil davon im Büro. Aber was ist der Deutschen Lieblingsvariation? Big Data und Telemetrie machen’s möglich, das herauszufinden. Das Osnabrücker Unternehmen Coffee plus stattet bundesweit Unternehmen mit Kaffeevollautomaten aus und kennt daher die Gewohnheiten, Wünsche und Trends der Deutschen, wenn es um Kaffee geht.

Hier die Top 10 des Jahres 2016: Auf Platz 1 der beliebtesten Kaffeevariationen in deutschen Büros liegt mit großem Abstand schwarzer Kaffee. Mit 34 Prozent ist das Nationalgetränk Nummer 1 einfach unschlagbar. Ob der Wachmacher anschließend allerdings mit Milch oder Zuckert verfeinert wird, das kann die Auswertung nicht liefern.