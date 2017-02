Technik für draussen

19. Feb 2017 , Georg Dahm

Alles hat seine Zeit. Das Ernten und das Säen. Das langsam verklingende Jammern über das apokalyptische Sausackjahr 2016 und das wieder anschwellende Lamento über diesen unerträglich fiesen Winter, was mir insofern nicht recht einleuchten mag, da die moderne Großstadtfamilie doch ohnehin nur in kompletter Outdoor-Montur vor die Tür tritt - selbst bei liebreizender Witterung, wobei das ein Begriff ist, den man in Hamburg etwas weiter fasst als in den tropischeren Gefilden der Republik, also sagen wir mal Köln.

Wann ist im Norden Straßencafé-Wetter? Einfache Faustregel: So lange die Hand nicht am Glas festfriert, platziert man sich lässig mit Sonnenbrille vor dem Etablissement. Vertreter der reinen Lehre unterstreichen die Dolce-Vita-Inszenierung mit todesverachtend offenstehendem Mäntelchen (Parole: Sommer ist, was du draus machst), inzwischen scheint sich aber doch eher die Parkafraktion mit den Fellkapuzen durchzusetzen.

Nun steht es ja jedem frei, sich so zu kleiden, als würde nicht der sitzbeheizte SUV um die Ecke parken, sondern ein expeditionsbereiter Hundeschlitten, um den sich schon voller Ungeduld das Husky-Rudel balgt. Aber wie schnell gerät die Jack-London-Inszenierung ins Wanken, wenn die Unterhaltungstechnik ins Spiel kommen! Da wird das filigrane iPhone aus den Tiefen der Parkatasche geklaubt und mit nackten, steifen Fingern ungelenk betastet. Ganz falsch! Zur Polarjacke gehört zwingend ein voluminöser Prankenhandschuh, den es – zum Beispiel in der Etip-Serie von The North Face – auch in Touchscreen-tauglichen Versionen mit leitfähigem Material an den Fingerspitzen gibt.