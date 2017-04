Gestresst? 5 Wege zur Ruhe

06. Apr 2017 , Capital-Redaktion

Was ein Stress! Viele kennen das Gefühl. Die Schläfen hämmern, der Druck im Kopf erinnert an U96 auf Tauchfahrt unter Beschuss. Gleich platzen die Nieten. Die Hände sind schwitzig, die Beine kraftlos. Und schon poppt die nächste Mail vom Chef auf oder der Terminkalender erinnert an das Meeting in 15 Minuten, nach dessen Ende man so schlau ist wie vorher. Und morgen das Treffen beim Kunden, Abflug 7 Uhr. Stress! Kaum jemand ist davor gefeit. Schon gar nicht, seit die Errungenschaften der Technik die Erreichbarkeit rund um die Uhr und an jedem Ort verbockt haben.

Stress frisst Seele auf. Rund 15 Prozent aller Krankentage mit ärztlichem Attest entfallen auf psychische Erkrankungen. Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt bei 40 Tagen. Antriebs- und Stimmungsstörungen, zu denen auch Depressionen zählen, machen einen Großteil davon aus und verursachen im Schnitt sogar 58 dokumentierte Ausfalltage pro Erkranktem. Die Krankentage wegen seelischer Leiden haben sich seit 2003 mehr als verdoppelt, die Falldauer stieg in zehn Jahren um 25 Prozent. Das sind die Erkenntnisse einer Studie der Betriebskrankenkassen (BKK).

Dabei ist der Stress oft hausgemacht. Und manchmal mit einfachen Mitteln zu minimieren. Die folgenden Tipps sind zwar kein Allheilmittel, aber sie sind es doch wert, sie einmal auszuprobieren.