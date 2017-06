15. Jun 2017 , Siems Luckwaldt

"Kleidung sollte in erster Linie passen": Max Meyer-Abich vom Männermode-Geschäft "Anton Meyer" über Trends in der Businessmode

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Lieber smart casual als ländlich-festlich.

Was sind Dos and Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Kleidung sollte in erster Linie passen: in Größe und Fit, aber vor allem auch zu Anlass und Alter. Immer zu vermeiden: Logos, Plastik und Klettverschluss.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

Vielleicht noch nicht in der nächsten, aber sicherlich der übernächsten: Hosen mit höherem und breiterem Bund, Side Adjuster und – wer sich traut — Bundfalten.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Der dunkelblaue Blazer, der jedoch statt mit Goldknöpfen lieber mit hellen Knöpfen aus Horn ausgestattet sein sollte.