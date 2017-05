Schäuble hält den Deckel drauf

12. Mai 2017 , von Kai Beller

Die Einnahmequellen des Staates sprudeln: Die Steuerschätzer erwarten 54 Mrd. Euro Mehreinnahmen bis 2021 gegenüber ihrer bisherigen Schätzung. Vor allem Länder und Kommunen profitieren von dem Geldregen, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kann dagegen „nur“ 3 Mrd. Euro zusätzlich einplanen.

Hoffnungen auf eine große Steuererleichterung erstickte der Kassenhüter im Keim. „Eine maßvolle Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen ist möglich, und sie ist angezeigt“, sagte Schäuble. Im Gespräch sind Steuersenkungen im Umfang von 15 Mrd. Euro – in der nächsten Legislaturperiode. Auch eine Änderung des Spitzensteuersatzes kann sich der CDU-Politiker vorstellen: „Der Spitzensteuersatz tritt viel zu früh ein - absurd.“ Der Höchstsatz von 42 Prozent wird fällig für Einkommen oberhalb von 54.058 Euro. Wenn das so absurd ist, stellt sich die Frage, warum die Große Koalition das nicht jetzt oder in der Vergangenheit geändert hat.

Steuerentlastungen in größerem Umfang verlangt bisher nur die FDP. Parteichef Christian Lindner will die Bürger jährlich um 30 bis 40 Mrd. Euro entlasten. Auch aus der Wirtschaft ertönt der Ruf nach Steuersenkungen. Die SPD schlägt dagegen Wohltaten an anderer Stelle vor: Parteichef Martin Schulz brachte erneut die Gebührenfreiheit von Kitas ins Gespräch. Und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries forderte Investitionen in Bildung, Infrastruktur und die stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen.

Und Bundeskanzlerin Angela Merkel? Sie liegt ganz auf der Linie Schäubles „Wir wollen in einem Umfang von 15 Mrd. Euro eine Erleichterung beim sogenannten Mittelstandsbauch schaffen“, sagte sie der Rheinischen Post. Die Progression solle im Tarifverlauf abgemildert werden. „Das gilt für die Leute, die schon schnell in den Spitzensteuersatz geraten, Facharbeiter oder Menschen, die Überstunden machen.“ Immerhin: Steuererhöhungen soll es in der nächsten Wahlperiode nicht geben.