Subtile Machtgesten im Smalltalk

20. Jul 2017 , Claudia Cornelsen

Ein Mann, der sich eine Frau leisten kann, die ihm jeden Morgen Saft presst, muss entsprechend viel verdienen. Die Statuskarte des Ernährers. Nicht umsonst steht in den Lebensläufen von Vorständen häufig die Floskel „verheiratet, drei Kinder“. Fürs Berufsleben eigentlich unwichtig, in Wirklichkeit wichtig. Denn es signalisiert Reichtum und Erfolg. Derselbe Satz im Lebenslauf einer Frau assoziiert übrigens meist etwas anderes: Rabenmutter. Doch das ist ein anderes Thema.

Der Reihe nach: Die Ankündigung, ein Geheimnis zu wissen und es erst auf Nachfrage zu verraten, enthält den Subtext: Ich weiß was, was du nicht weißt. „Vertraulich“, „geheim“ sind Exklusivitäts-Stempel, Signaturen für Insider. Wissen ist Macht. Dazu gehört Bildung jeglicher Art. Fach- und Sondersprachen sind Herrschaftszeichen, genauso wie Abkürzungen oder Andeutungen. Etwas laut zu sagen, das die anderen nicht verstehen und – sei es aus Höflichkeit – zur Nachfrage zwingt, ist pures Machtgehabe. Statuskarte Bildung.

Unterschwellige Machtinszenierung

Die anderen drei Statuskarten – Fürsorge, Weltläufigkeit, Tradition – zog Müller dann lässig in der Vorstellungsrunde. Er zählte beispielhaft drei von „unzähligen“ Ehrenämtern in gemeinnützigen Organisationen (Präsident hier, Vorsitzender da, Vorstand dort) auf, ergoss sich in Berichten über internationale Beziehungen in Anglizismen und betonte, dass sein Unternehmen auf eine 125jährige Geschichte zurückblicken könne. Das ging in Sekunden. Niemand konnte derart souverän mitspielen.

Das moderne Spiel der Macht wird nie offen gelehrt und selten geübt. Weswegen auch kaum jemand die subtilen Macht-Botschaften solcher Gesprächssituationen durchschaut, geschweige denn zum Einsatz bringt. Sogar Müller selbst wird bestreiten, hier irgendwelches Posing betrieben zu haben. Es war doch nur ein lockeres Gespräch, wird er sagen. War es aber nicht. Es war die gekonnte Darbietung einer beeindruckenden Machtinszenierung, wie sie angeblich in unserer modernen partizipativen Arbeitswelt keine Rolle mehr spielt. Von wegen! Wer derlei zu sehen versteht, entdeckt die Karten der Macht in fast jeder Geschäftssituation.