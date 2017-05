"Natürlich sind wir in einer Riesen-Bubble"

09. Mai 2017 , von Nils Kreimeier

Auf der Cube Tech Fair in Berlin versammeln sich Gründer und Hightech-Tüftler aus aller Welt. Auch Alexander von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, wird da sein und das Teilnehmerfeld sondieren. Ein Gespräch über die Lage für Gründer und Entwickler in Deutschland.

Alex von Frankenberg ist Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds. Der Fonds, der vom Bundeswirtschaftsministerium und der KfW-Bankengruppe gefördert wird, hat sich der Finanzierung von Hightech-Unternehmen in der Frühphase verschrieben. Von Frankenberg nimmt an der Tech-Konferenz Cube Tech Fair teil, die vom 10. bis 12. Mai in Berlin stattfindet. Capital ist Medienpartner der Veranstaltung.

Natürlich sind neue Geschäftsmodelle auch Innovation. Was Amazon und Google ja so gefährlich macht, ist die Fähigkeit, neue Geschäftsmodelle zu definieren. Die von Daten getrieben werden. Und da kann auch ein neu funktionierender Pizzadienst relevant sein.

Die Lage in Deutschland ist super-positiv. Als wir vor zwölf Jahren anfingen, gab es nichts, jetzt gibt es ganz viel. Auf allen Ebenen. Bei der Verfügbarkeit von Kapital. Der Innovationskultur. Beim Mut zum Unternehmertum. Und der Akzeptanz von Erfolg und Scheitern . Das sind gerade in Deutschland immer wichtige Punkte. Es gibt die alte Aussage, in Deutschland dürfe man nicht scheitern. Das wird immer wiederholt, aber es ist purer Unsinn.

Fintech kann groß werden

Dann also noch einmal: Wo findet echte Innovation statt?

Nehmen Sie Blockchain. Und alles, was in diesem Universum gerade entsteht. Kryptowährungen wie Bitcoin und viele andere. Welche Anwendungsmöglichkeiten im Zahlungsbereich das bietet. Und was das vielleicht auch für die Gesellschaften bedeutet. Weil die Notenbanken dann doch vielleicht irgendwann nicht mehr ungehindert Geld drucken können, weil die Leute mittelfristig umsteigen. Auf Währungen, die nicht inflationiert werden können. Darin sehe ich allergrößtes Innovationspotenzial.

Welche Rolle spielen solche Finanz-Innovationen in Ihrem Fonds?

Wir haben leider nur ein einziges Investment in dem Bereich. Die Bitwala aus Berlin. Und wir suchen händeringend weitere Investment-Möglichkeiten. Weil wir glauben, dass sich da sehr Großes daraus ergeben kann.

Das ist der Finanzbereich. Und sonst?

Wir haben die Entwicklung in der Künstlichen Intelligenz. Da wird schon seit 20 oder 30 Jahren drüber geredet. Aber jetzt tut sich wirklich etwas Neues. Zum Beispiel in der Bilderkennung. Noch vor wenigen Jahren war der Mensch den Maschinen in der Bilderkennung deutlich überlegen. Heute hat sich das Verhältnis umgedreht. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf Technologien wie das autonome Fahren. Dann gibt es Dinge wie Chatbots im Kundenservicebereich. Oder das Computerprogramm Watson, das bestimmte Fälle besser kennt als junge Anwälte.

Wenn die Lage so rosig ist, wie Sie sie schildern, stellt sich ja die Frage: Wozu braucht man dann überhaupt einen staatlich geförderten Fonds wie den Ihren?

Wir glauben, dass es in der frühen Hightech-Seed-Phase, in der Unternehmer erhebliche Vorleistungen zu bewältigen haben, immer noch kein Geld gibt. Diese Lücke ist im Hightech-Bereich unverändert da. In der Biotechnologie, der Medizintechnik, im Energiebereich, dem Maschinenbau, der Sensorik, aber auch im technologiestarken Softwarebereich. Überall da, wo ich nicht nah an den Umsätzen dran bin.