So will Freenet das Fernsehen neu erfinden

30. Sep 2016 , Capital-Redaktion

Wer Christoph Vilanek in diesen Tagen treffen will, sollte nicht in die Freenet-Zentrale in Norddeutschland fahren, sondern in eine Wohnung in Berlin Mitte, in die Bernauer Straße. Dort empfängt Vilanek im 6. Stock die Gäste auf einem Sofa vor dem Fernseher; natürlich wohnt der Freenet-Chef nicht hier, sein Unternehmen hat die Wohnung angemietet, um ein neues Produkt zu zeigen: Es heißt Waipu.tv und soll für Freenet eine Art großer Sprung nach vorn sein – der Einstieg ins TV-Geschäft. Ein „ganz neues Fernseherlebnis“ verspricht der CEO.

Aber was ist daran neu? Und vor allem: Warum stürzt sich Freenet in einem Markt, in dem sich immer mehr tummeln und tummeln wollen, die Kabelnetzbetreiber, die Deutsche Telekom, Pay-TV-Sender aber auch Netflix, Youtube und Amazon? Vilanek hat darauf eine einfache Antwort: Weil er eine eigene und bessere Technologie hat. Mit der möchte er das Netflix-Prinzip aufs analoge Fernsehen übertragen. Mit waipu.tv soll der Kunde analoges Fernsehen in HD-Qualität überall und auf jedem Gerät schauen können. Keine lästigen Aufnahmen auf Festplatten mehr, keine Suche in Mediatheken, keine verpasste Sendung, keine „Ladebalken“.