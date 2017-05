3 Wege zum besseren Chef

03. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Die meisten Menschen arbeiten nicht für ihr Unternehmen. Sondern für ihren Boss. In einer aktuellen Umfrage des US-Software-Providers TinyPulse wurden 1000 Arbeitnehmer gefragt, was sie über ihren Chef denken. Die zweithäufigste Antwort war: Sie würden ihn am liebsten feuern. Autsch!

„Wenn Arbeitnehmer kündigen, dann verlassen sie nicht die Firma“, sagt Personalberaterin Roberta Chinsky Matuson. „Sie gehen wegen ihrem Boss.“ Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das ein großes Problem. Manager müssten wie ein Magnet gute Mitarbeiter anziehen, nicht abstoßen. Einen guten Boss zeichnet aus, dass er – oder sie – Talente erkennt und motiviert, das Beste aus ihnen herausholt, sie fordert und fördert. „Diesem Typ Manager folgen die Mitarbeiter bis ans Ende der Welt – oder zum nächsten Arbeitgeber“, sagt Chinsky Matuson. Doch was zeichnet so einen Manager aus?

Die Beraterin nennt drei Eigenschaften. Und wie man sie erlernen kann.