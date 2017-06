Die Markentempel der Zukunft

Nicola Formichetti New York, USA, 2011, Designer: Gage/Clemenceau Architects

Laden der australischen Kosmetikfirma AESOP Ginza in Tokio, Japan, 2011, Designer: Jo Nagasaka

The Gourmet Tea - Cidade Jardim, Sao Paulo, Brasilien, 2012, Designer: Alan Chu

Bildband "Brand Spaces - Branded Architecture and the Future of Retail Design"

Herausgeber: Sven Ehmann, Sofia Borges

ISBN: 978-3-89955-477-9

Verlag: Gestalten