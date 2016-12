5 Tipps, wie Sie Ihr Smartphone schützen

20. Dez 2016 , Gert-Jan Schenk

Das passiert mir doch nicht – denken viele und lassen ihr Smartphone ungeschützt. Dabei nutzen Hacker mobile Geräte immer häufiger, um an sensible Informationen wie Kontozugänge oder betriebliche Mails zu kommen.

„Nehmen Sie im Flugzeug die SIM-Karte aus Ihrem Smartphone. Am Flughafen wartet einer unserer Mitarbeiter mit einem neuen Handy, das am Ende des Tages nach Entfernen der SIM-Karte in den Müll geworfen werden muss. Während Ihres Aufenthalts gibt es jeden Tag ein neues Handy. Erst auf der Rückreise dürfen Sie die SIM-Karte wieder in Ihr Smartphone einsetzen.“

Diese Anweisung stammt nicht aus einem Mission Impossible Film und ist auch nicht für Agenten gedacht. Sie ist vielmehr in immer mehr Unternehmen gängige Praxis, wenn Führungskräfte und Mitarbeiter mit Zugang zu Betriebsgeheimnissen ins Ausland fahren, insbesondere in Länder wie Russland oder China. Sicherheitsexperten warnen, dass in diesen Ländern Smartphones im großen Stil ausspioniert werden. Ziel der Attacken sind Betriebsgeheimnisse wie Preiskalkulationen oder Konstruktionsdaten, auch Zugangsdaten fürs Online-Banking sind begehrt. Bekannt ist, dass Malware in einigen Ländern zum Ausspionieren von politischen Aktivisten dient. Das gilt zum Beispiel für Pegasus, ein Spionageprogramm eines israelischen Unternehmens, das auf iPhones alle Daten aus allen Apps auslesen kann und das an Staaten verkauft wird, die politische Dissidenten, Journalisten und Unternehmen ausspionieren möchten.

Man muss allerdings nicht erst in die genannten Länder reisen, um den Diebstahl seiner Daten zu riskieren. Das kann überall passieren und zwar häufiger als man denkt. Etwa drei Prozent der Mobilgeräte bekommen es mit ernsten Bedrohungen zu tun, darunter mit Spyware, Trojanern, die Daten stehlen oder so genannten Root Enabler, die Sicherheitsmechanismen außer Kraft setzen. In bestimmten Branchen kann die Gefahr noch höher sein, etwa im Einzelhandel. Dort liegt die Quote bei 4,5 Prozent, im Gesundheitssektor und der Finanzbranche sogar bei sieben Prozent.

Hier weitere alarmierende Zahlen: Zwei Drittel aller Organisationen hatten bereits eine Datenpanne, die auf mobile Endgeräte zurückzuführen war. Pro infiziertem Gerät entsteht dadurch ein Schaden von durchschnittlich etwa 9000 Euro. Die gute Nachricht: Man muss nicht gleich Wegwerfhandys verwenden, wenn man sich gegen Datendiebe schützen möchte. Hier einige Tipps, die vor den größten Risiken schützen: