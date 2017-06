Die Renaissance des Offline-Shops

10. Jun 2017 , von Madeleine Hofmann

Shoppen ist nicht mehr, was es früher war. Wer keine Lust hat, durch überfüllte Fußgängerzonen zu hetzen, bestellt online. Ohne das Haus zu verlassen. Doch was man im Internet nicht bekommt, ist ein einmaliges Einkaufserlebnis. Zwischenmenschlichkeit bleibt auf der Strecke. Viele Menschen wünschen sich aber genau das. Der Bildband "The Shopkeepers" (Gestalten Verlag) stellt Läden und ihre Besitzer vor, die mit individuellen Geschäftsmodellen erfolgreich sind.