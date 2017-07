Seien Sie endlich käuflich!

24. Jul 2017 , Dirk Schmidt

Dirk Schmidt ist Motivationstrainer, Vortragsredner und Buchautor. In diesem Jahr erschien "Wenn Sie wüssten, was Sie können: Ein unterhaltsamer Motivations-Ratgeber". Weitere Informationen unter www.dirkschmidt.com

Vor einiger Zeit habe ich in Köln meinen Bekannten Klaus getroffen. Er war beim selben Italiener essen. Klaus ist Unternehmensberater und hat ein Lieblings-T-Shirt. Darauf steht in italienischer Sprache „Ständige Beschleunigung“. Wer diesen Mann erlebt, der erkennt sofort: Er lebt diesen Spruch. Mit einer enormen Präsenz. Manchmal kann das anstrengend sein, aber die Beschleunigung kennt keine Kompromisse.

Bevor ich mich mit meiner Begleitung an meinen Tisch setzte, unterhielten wir uns kurz. Er sagte mir, dass er in Verhandlungen mit einem Unternehmen für Satellitenkommunikation stehe. Als Interim Senior Consultant Product Management. Ich fragte ihn, ob er genug Know-how dafür hätte. Da lächelte er: „Natürlich nicht. Aber die wollen ihr Produkt verkaufen und nicht zum Mond fliegen. Dabei helfe ich ihnen.“ Was wirst Du dafür haben wollen, fragte ich. Klaus: „1000 Euro am Tag. 200 Euro für jeden Begriff in der Jobbezeichnung.“ Genau das hatte ich erwartet.

Ein paar Wochen später rief Klaus mich mit Neuigkeiten an: Er hatte diesen Auftrag nicht bekommen. Dafür berate er jetzt eine Ladenkette. Mit sechs Begriffen in der Jobbezeichnung. Ich lachte. Ja, für 1200 Euro am Tag. Viel Geld, ja. Doch Klaus wird jeden Euro wert sein. Denn er weiß nicht nur, was er kann. Er versteht auch, es gewinnbringend zu vermitteln. Das merkt auch schnell sein Auftraggeber in Bezug auf seine (potentiellen) Kunden.