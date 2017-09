"Hartz IV" für Gaskraftwerke in Bayern

13. Sep 2017 , von Thomas Steinmann

Weil sich die Stromautobahnen verzögern, braucht der Freistaat neue Kraftwerke, die das Netz stabil halten. Bezahlen müssen das alle Verbraucher. Die Grünen kritisieren „Geschenke“ an Horst Seehofer

Durch die Verzögerungen beim Ausbau der Stromautobahnen kommen zusätzliche Belastungen auf die Stromkunden zu. Hintergrund sind die Pläne von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), dass neue Gaskraftwerke als Sicherheitspuffer in Bayern bereit stehen sollen, wenn der letzte Atommeiler im Winter 2021/2022 abgeschaltet wird. Wie aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht, die Capital vorab vorlag, rechnet die Bundesregierung damit, dass alleine der Anschluss neuer Gaskraftwerke an das Gasnetz im Extremfall „niedrige dreistellige Millionenbeträge“ pro Anlage kosten kann. Hinzu kommen weitere Kosten für den Sicherheitspuffer in Bayern, die über die Netzentgelte auf alle Stromverbraucher umgewälzt werden.

Die zusätzlichen gesicherten Kraftwerkskapazitäten im Süden des Landes werden nötig, um das Stromnetz nach dem Atomausstieg stabil zu halten, solange die geplanten großen Nord-Süd-Trassen noch nicht in Betrieb sind. Ursprünglich sollte die Gleichstromleitung namens Südlink, die als „Rückgrat der Energiewende“ gilt, im Jahr 2022 fertig sein, um Windstrom aus dem Norden in die Industriezentren in Bayern und Baden-Württemberg zu transportieren – und die wegfallenden Atommeiler im Süden auszugleichen. Bei der Trasse kommt es jedoch zu Verzögerungen – vor allem, weil Seehofer und die CSU das Projekt aus Rücksicht auf Bürgerproteste jahrelang blockiert haben. Experten gehen davon aus, dass Südlink nun erst Mitte des nächsten Jahrzehnts fertig wird.

Um die Zeit zu überbrücken, dürfen die Betreiber der großen Transportnetze auf sogenannte „besondere netztechnische Betriebsmittel“ externer Betreiber zurückgreifen: neue Kraftwerke, die nicht für den regulären Strommarkt produzieren, sondern nur hochgefahren werden, um das Netz zu stabilisieren. Die Kosten für das Vorhalten und den Betrieb der Anlagen tragen die Stromkunden. Die Bundesnetzagentur hält für die Reserve insgesamt 1,2 Gigawatt für erforderlich – was etwa vier mittelgroßen Gaskraftwerksblöcken entspricht.

Wie aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf die Grünen-Anfrage hervor geht, sollen für den Sicherheitspuffer grundsätzlich auch Kohlekraftwerke in Frage kommen. Die Aufträge für die Anlagen würden von den Netzbetreibern „technologieoffen ausgeschrieben“, schreibt Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD). Auch Speicher und abschaltbare Lasten könnten an den Ausschreibungen der Netzbetreiber teilnehmen.