6 Tipps wie Sie ein guter Chef werden

24. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Gute Chefs überzeugen nicht durch tolle Reden – sondern durch Anpacken. Es gibt keine Arbeit, für die Sie sich nun zu schade sind. Das Team wird sich ein Beispiel an Ihnen nehmen. So erarbeiteten Sie sich Respekt. Verzichten Sie auf Chefallüren.

Verzichten Sie, so weit möglich, auf Herrschaftswissen. Je mehr die Mitarbeiter über die Situation des Unternehmens wissen, eingebunden werden, um so mehr identifizieren sich auch mit dem Job. Das schafft Bindung. Gehen Sie auf die Mitarbeiter ein, haben ein offenes Ohr für Probleme. Loben und kritisieren Sie. Selbst ein kritisches Feedback ist besser als gar keines. Mitarbeiter, die ob Ihrer Leistung im Ungewissen gelassen werden, beginnen zu Grübeln. Und das schlägt auf den Antrieb. Argumentieren Sie aber nie von oben herab. Wenn Sie neue Methoden einführen, erklären Sie ausführlich, warum es diese Änderung gibt.

Niemand ist ein geborener Chef. Auch Sie müssen sich weiterentwickeln. In den vergangenen Jahren hat sich das Anforderungsprofil enorm geändert. Je freier das Team arbeitet, um so schwieriger ist es, ein guter Chef zu sein. Tauschen Sie sich mit anderen Personen in Ihrer Position – aus ihrem oder auch anderen Unternehmen – regelmäßig aus. Hilfreich ist auch, wenn Sie sich in Ihrem Team eine Person suchen, der Sie vertrauen, und wichtiger noch, der das Team vertraut. Sie kann als Mittler auftreten, Stimmungen einfangen und Probleme ansprechen, die innerhalb des Mitarbeiter diskutiert werden – bevor sie eskalieren.