Scheitern gehört zum Erfolg

27. Apr 2017 , Andrew Hill, FT-Kolumnist

Scheitern ist lehrreich, sagt FT-Kolumnist Andrew Hill. Und kann auch lustig sein, wie das Museum der Flops in Schweden beweist

Misserfolge sind ein natürliches Nebenprodukt von Abenteuern. Und ein starker Lehrmeister. Als kürzlich das Management-Magazin Harvard Business Review fragte, was einen erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden ausmacht, gehörte die Antwort „Misserfolge“ dazu.

Kim Rosenkoetter Powell und Elena Lytkina Botelho von der Beratungsgruppe ghSmart haben Managerkarrieren der letzten zehn Jahre analysiert und herausgefunden, dass nahezu alle CEO-Kandidaten großer Unternehmen in der Vergangenheit schwere Fehlentscheidungen getroffen haben. Fast jeder Zweite hat daraufhin schon mal seinen Job verloren oder den Konzern gefährdet. Trotzdem wurden 80 Prozent von ihnen später Chef eines großen Unternehmens.

Samuel West - der Fan von Flops

Ein Envision-Computer wird demnächst in das Museum der Misserfolge aufgenommen, das Samuel West, ein Fan von Flops, im schwedischen Helsingborg eröffnet hat. Mehr als 60 Beispiele hat er bereits gesammelt. Darunter eine frühe Digitalkamera von Kodak, ein Sony Betamax Videorekorder und die Rekonstruktion einer gefrorenen Lasagne, von der Colgate dachte, sie würde Abwechslung in das Sortiment von Zahnpasta bringen.

Das Museum ist bereits ein viraler Hit. Während es natürlich Spaß macht, Schwedens Plastikfahrrad zu belächeln (der Rahmen biegt sich und ist schließlich sogar gebrochen) oder das Twitter Peek (ein kleines Endgerät, dessen Display aber so klein war, dass man kaum etwas lesen konnte), hat das Museum einen ernsthaften Hintergrund. Samuel West bietet Workshops an, in denen er Firmen beibringt, wie mit Fehlern psychologisch umzugehen ist – und welchen Nutzen sie daraus ziehen können. Denn jedes innovative Unternehmen macht jede Menge Fehler.