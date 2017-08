Mist, die Polizei steht vor der Tür!

30. Sep 2017 , von Jens Brambusch

Die Szene ist fingiert. Auch das Unternehmen existiert nicht. Nur der Konferenzraum hoch über Berlin ist echt. Er gehört der Sicherheitsberatung Control Risks. Die Männer und Frauen, die rund um den großen Tisch sitzen und das überrumpelte Führungsteam spielen, sind Mitarbeiter von Konzernsicherheiten und Journalisten. Sie sind hier, um den Ernstfall zu proben, Krisenmanagement zu lernen. Um zu verstehen, was in einer solchen Situation in einer Firmenzentrale ab- und oft schief läuft.

Doch die beginnt mit dem durchgestellten Anrufer zu beben. Der Mann spricht Englisch mit breitem, amerikanischem Akzent. Die Aufregung ist ihm anzumerken, auch wenn er versucht, sachlich zu bleiben. Er ist der Compliance Officer der Niederlassung in den USA. Das FBI durchsuche gerade die Büros, Dutzende Beamte beschlagnahmten Laptops, Dokumente und Festplatten. Der deutsche Chef der US-Tochterfirma sei verhaftet worden, auch der Finanzvorstand. Die Ermittler hätten die beiden aus dem Bett geklingelt und mitgenommen. „Was soll ich machen?“, fragt der Mann. Noch ist es mitten in der Nacht in den USA. Aber in zwei Stunden kommen die Mitarbeiter. Plötzlich sind laute Stimmen im Hintergrund zu hören. Ein Mann brüllt Befehle. Ein Rauschen, ein Knacken. Dann Stille. Die Leitung ist tot.

Fast wöchentlich rückt die Staatsanwaltschaft zu Unternehmen aus, geraten Firmen in die Schlagzeilen. Mal geht es um Verstöße gegen Compliance-Richtlinien, die in Unternehmen die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien oder freiwillige Kodizes regeln. Mal um Korruption, Werksspionage, Preisabsprachen oder Wirtschaftskriminalität. Im Kontext dieser Vergehen will kein Unternehmen genannt werden. Nicht mal als Opfer. Ein Reputationsverlust bleibt meist hängen, Investoren, Partner und Kunden sind verunsichert. Denn in der Wirtschaft gilt: Wer Opfer wird, hat etwas falsch gemacht. Und Schaden zugelassen.

Das Ergebnis zeigt, woran die deutsche Wirtschaft krankt. Sie verkennt die Gefahr, Opfer zu werden, oder schlimmer noch: Täter. Global aufgestellte Unternehmen haben es mit einer Vielzahl an Gesetzen zu tun. Was in Deutschland erlaubt ist, kann in den USA ein schwerwiegendes Delikt sein. Seit 1977 gilt in den USA der Foreign Corrupt Practices Act, das US-Bundesgesetz, das sich gegen Bestechung richtet.

Im Herbst 2006 geriet Siemens in die Schlagzeilen. Nach einer Großrazzia sickerte durch, dass der Münchner Konzern ein milliardenschweres System schwarzer Kassen eingerichtet hatte, um ausländische Auftraggeber zu bestechen. Der Skandal kostete Siemens über 2 Mrd. Euro für Strafen und Gerichtsprozesse. Allein 800 Mio. Dollar fließen in die USA, an das Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC. Zuletzt waren es Volkswagen, Audi und Daimler, die wegen der Vorwürfe der Abgasmanipulation Schauplatz von Razzien wurden. Und auch bei der Deutschen Bank gingen zeitweise die Ermittlungsbeamten ein und aus wie Mitarbeiter.

Überfordert sind im Krisenfall vor allem mittelständische Unternehmen. Dabei kann der jederzeit eintreten. Selbst, wenn sich später die Vorwürfe als haltlos erweisen. Die gezielte Diskreditierung des Wettbewerbers und das Streuen von geschäftsschädigenden Gerüchten gehört mittlerweile zu der Wahl der Waffen im Wirtschaftskrieg. Wer in einer solchen Situation falsch – oder gar nicht – reagiert, läuft Gefahr, die Kontrolle über die Krise zu verlieren. Mit fatalen Folgen. „Der Krisenfall“, sagt Müller, „ist eine abnormale und instabile Situation. Die Wahrnehmung, was wichtig ist, geht bei den Betroffenen in der Regel weit auseinander.“ Und so würden oft falsche Entscheidungen getroffen.

Das Hauptproblem bei einer jeden Krise ist: Zeit. Wer es nicht schafft, schnell zu reagieren, läuft den Ereignissen hinterher. „Vor die Lage kommen“ nennt Krisenexperte Michael Müller, Partner bei Control Risks, das. Ohne Vorbereitung sei das kaum möglich. Die großen Konzerne haben mittlerweile Krisenteams eingerichtet, die akribisch auf den Ernstfall vorbereitet sind, die Mechanismen erarbeitet haben, was, wie und vor allem wann abzulaufen hat. Doch immer wieder werden auch sie kalt erwischt. Beispiel Volkswagen. Nach Bekanntwerden der Abgasmanipulation hinkte der Konzern den kritischen Fragen hinterher, bestätigte nur das, was andere schon herausgefunden hatten. Die Salami-Taktik, Scheibchen für Scheibchen das einzugestehen, was nicht mehr zu verbergen war, weckte den Eindruck, VW wolle den Skandal vertuschen.

Mitarbeiter first

Wie in Berlin. In dem Konferenzraum, bei der Simulation, herrscht nach dem Anruf Chaos. Einige versinken in Schockstarre in ihren Stühlen, wollen abwarten, was als nächstes passiert, wollen reagieren, auf das, was da auf sie zurollt. Andere rennen hektisch durch den Raum oder versuchen Krisenpläne am Flipboard zu skizzieren. Der „Kommunikationschef“ tüftelt schon an der Pressemitteilung. „Offenes Visier“ ist ein Schlagwort, „Transparenz“ ein anderes. Nichts soll verheimlicht werden. Darin besteht Einigkeit. „Aber was wissen wir denn?“, fragt einer. „Was wollen wir denn mitteilen? Und wem?“ Eine Meldung auf der Firmenwebsite schlägt der „Pressechef“ vor. Alle sind mit der Kommunikation nach außen befasst, dass das Krisenteam die eigenen Mitarbeiter in den USA vergisst.

„Ein großer Fehler“, mahnt Müller. Bilder von irritierten Mitarbeitern während einer Razzia, die womöglich Statements an die Presse abgeben, obwohl sie gar nichts wissen, können dem Unternehmen schaden. Auch müssten die Mitarbeiter vor der Öffentlichkeit informiert werden. „Informationen über den eigenen Arbeitgeber aus der Presse zu erfahren, kann das Vertrauen in das Unternehmen gefährden“, sagt Müller. Er empfiehlt die Einrichtung einer Notfall-SMS, die jeder Mitarbeiter in der Krise bekommt. Im skizzierten Fall müsste sie die Angestellten informieren, dass gerade eine Durchsuchung des Werks stattfindet, dass die Firmenleitung sich bemüht, die Vorwürfe zu prüfen und die Mitarbeiter bittet, an diesem Tag bei vollem Lohnausgleich zu Hause zu bleiben.

Im Krisenfall, sagt Müller, mache es Sinn, dass nur die Verantwortlichen anwesend sind, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Wichtig sei zudem, dass sich das Unternehmen um die Verhafteten kümmere, Anwälte schicke und Kontakt zu den Familien aufnehme. „Das sind Vorgänge, die vorbereitet sein müssen“, sagt Müller.