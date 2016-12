Die Opec meldet sich zurück

02. Dez 2016 , Kai Beller

Der Ölpreis ist in dieser Woche sprunghaft gestiegen. Hintergrund war eine Kürzung der Fördermengen durch die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec). Die tägliche Fördermenge soll in den kommenden sechs Monaten 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) geringer ausfallen als bisher. Katars Ölminister Mohammed Bin Saleh Al-Sada sprach bei dem Opec-Treffen in Wien von einem großen Erfolg.

Das Ölkartell hatte sich bereits im September im Grundsatz auf eine Reduzierung der Fördermenge geeinigt. Jetzt folgt die Umsetzung. Seit 2008 hatten sich die Ölförderländer nicht mehr auf eine Drosselung einigen können. Vor allem Saudi-Arabien war an niedrigen Preisen interessiert, um die US-Konkurrenz wieder aus dem Markt zu drängen. Dort gab es wegen der Fracking-Fördermethode einen regelrechten Ölboom. Weil diese Produktionsmethode teurer ist als die herkömmliche Ölförderung mussten viele Unternehmen wegen des niedrigen Preises wieder aufgeben.

Der Preisverfall belastete aber auch Ölexporteure wie beispielsweise Venezuela, die auf eine Senkung drängten. Andere Länder wie der Iran nach dem Ende der Sanktionen wehrten sich gegen Kürzungen der Fördermengen. Teheran ließ sich dann aber auf eine Kappung seiner Förderung ein.

Den größten Teil der Fördersenkung müssen Saudi-Arabien und die anderen Golf-Staaten tragen (Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und Katar). Allein die Saudis fahren ihre Förderung um rund 500.000 Barrel pro Tag zurück. Auch Nicht-Opec-Länder wie Russland wollen weniger Öl fördern. Allerdings ist noch nicht klar, was die Zusagen aus Moskau bedeuten. In einigen offiziellen Kommentaren vor der Opec-Tagung war von einem Einfrieren des Produktionsniveaus die Rede und nicht von einer Reduzierung.

Der Ölpreis schoss bereits in Erwartung des Opec-Beschlusses nach oben. Auch die Aktien der großen Ölkonzerne profitierten, während die Titel der Fluggesellschaften nachgaben. Am Freitag gab der Ölpreis wieder etwas nach, unter dem Strich steht aber ein Plus von mehr als zehn Prozent für die Nordseesorte Brent.