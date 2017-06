Raus aus der Ich-muss-Falle

10. Jun 2017 , Martin Wehrle

Martin Wehrle ist Karriere- und Gehaltscoach. Der gelernte Journalist hat die erste systematische Ausbildung für Karriereberater (-coaches) in Deutschland entwickelt. In seinem neuen Buch „Sei einzig, nicht artig!“ fordert er seine Leser auf, aus der geistigen Gleichschaltung in die Selbstbestimmung abzubiegen.