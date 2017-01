Top 10 der wohlhabendsten Länder

#2 Luxemburg : Großherzog Henri herrscht über eine kleine Wohlstandsinsel in der EU. Keines der untersuchten Länder kommt auf ein so hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und auch bei der Arbeitsproduktivität liegen die Luxemburger ganz vorne.

#13 Deutschland: Die Bundesrepublik ist unter den führenden Industrienationen die am besten platzierte. In allen Kategorien wurden mittlere Werte erzielt. Der Trend in den letzten fünf Jahren gehe aber in die richtige Richtung.