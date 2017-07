Top 10 der wertvollsten Sportteams

9. San Francisco 49ers: Auch die große Zeit des kalifornischen Footballteams liegt schon einige Jahre zurück. 1994 gewann der fünfmalige Sieger zuletzt den Super Bowl in der NFL. In der letzten Saison erreichten sie nicht die Playoffs. Wert des Teams: 3 Mrd. Dollar

8. New York Giants: Das Footballteam hat sich in der letzten Saison immerhin für die Playoffs qualifiziert. Den letzten Super-Bowl gewann die Giants 2011. Wert des Teams: 3,1 Mrd. Dollar.

7. New York Knicks: Auch beim Basketballteam aus der US-Metropole klafft eine Lücke zwischen sportlichem Erfolg und dem Wert des Teams. Viermal hintereinander verpassten die Basketballer die Playoffs der NBA. Wert des Teams: 3,3 Mrd. Dollar.

6. New England Patriots: Beim aktuellen Super-Bowl-Sieger um Starquarterback Tom Brady stimmen der sportliche Erfolg und die Wertsteigerung des Teams überein. Wert des Teams: 3,4 Mrd. Dollar

5. Real Madrid: Dem spanischen Fußballmeister ist in dieser Saison das Kunststück gelungen, zum zweiten Mal in Folge die Champions League zu gewinnen. Trotzdem musste der Club in dieser Rangliste passieren lassen. Wert des Teams: 3,58 Mrd. Dollar