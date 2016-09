Post klagt gegen Fintech – und schiesst Eigentor

19. Sep 2016 , Jens Brambusch

Der Fall zeigt, wie hart umkämpft der Markt der digitalen Identverfahren und e-Signing-Lösungen ist. Ein Markt, den die Post als ehemaliger Staatsmonopolist jahrzehntelang für sich in Anspruch genommen hat. Ein Identverfahren ist immer dann nötig, wenn man beispielsweise online ein Konto eröffnen, einen Kredit beantragen oder eine Kreditkarte ordern will. In dem Markt werden jährlich rund 200 Mio. Euro Umsatz gemacht. Bis zur Einführung des Video-Identverfahrens durch junge Fintechs wie WebID, IDnow oder identity Trust Management war der Gang zur Postfiliale die einzige Alternative zur Legitimation in einer Bankfiliale. Die Post hatte die Digitalisierung in diesem Bereich zunächst verschlafen – und Marktanteile an die Start-ups verloren. Marktanteile, um die sie nun erbittert kämpft.

Digitale Unterschrift für alle

Die Post ist für ihr rigoroses Vorgehen gegen kleinere Wettbewerber bekannt. Eine Spielart sind kostenintensive Klagen. Oft geben die Wettbewerber nach, aus Furcht unter die Räder des gelben Riesen zu geraten. IDnow scheute den juristischen Weg nicht.

Am 25. April 2016 hatte IDnow das neue Produkt „eSign“ vorgestellt. In einer Pressemitteilung und auf der Firmenwebsite präsentierte das Fintech den „Vertragsabschluss der Zukunft: Kreditverträge, Vollmachten und Co. – zum ersten Mal per Smartphone“. Als „weltweit erster Anbieter“ böte IDnow eine Geldwäschegesetz-konforme Online-Identifizierung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES). Dabei werde die Unterschrift via Schriftform ersetzt. In Kombination mit der Video-Identifizierung könnten nun Verträge, die der Schriftform bedürfen, rechtssicher abgeschlossen werden. Was bislang den aufwändigen Einsatz von Chipkarte, Lesegerät und Signatursoftware verlange, böte IDnow nun per Smartphone für jedermann an. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Dafür erfülle das Verfahren alle vorgeschriebenen Richtlinien, so das Unternehmen.

Neben Finanzdienstleistern und Versicherern hätten auch Städte und Kommunen sowie Krankenkassen Interesse angemeldet, um bequem Verträge rechtssicher zu unterschreiben, ließ IDnow verlautbaren.