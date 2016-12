Porsche findet keine Frau

21. Dez 2016 , Jenny von Zepelin

Die Porsche Holding gehört zu den börsennotierten Familienunternehmen, die noch immer kein weibliches Aufsichtsratsmitglied hat. Eine exklusive Bilanz – ein Jahr nach Einführung der Quote.

Die Porsche Automobil Holding, die mit 52,2 Prozent der Anteile über den größten europäischen Autohersteller Volkswagen herrscht, wird von zwölf Aufsichtsräten kontrolliert: Neben Vertretern der beiden Familienstämme wie Wolfgang, Oliver und Hans-Peter Porsche, sowie Ferdinand und Hans Michel Piëch, sitzen dort mächtige Gewerkschafts- und Betriebsratsvertreter wie Uwe Hück und Bernd Osterloh ebenso wie der honorige Industrieveteran Ex-Henkel-Chef Ulrich Lehner. Eine Frau haben Sie bislang noch nicht in ihre Reihen geholt.

Damit ist Porsche die letzte Männerbastion in dieser Riege. Das sollte sich bald ändern – zumindest nach dem Willen der Bundesregierung, die schon Anfang 2016 eine fixe Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen verordnet hat. Spätestens wenn Porsche sein oberstes Kontrollgremium im Jahr 2018 neu besetzt, müssten vier Frauen einziehen. Die Zeit, sich um geeignete Kandidatin zu bemühen drängt – zumal die Nachfrage nach Topfrauen immens hoch ist.