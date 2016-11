Italien - nächster Stopp der Populisten

30. Nov 2016 , Manuela Mesco und Deborah Ball

Wenn Renzi die Abstimmung verliert, will der 41-Jährige nach eigener Aussage zurücktreten. Das Referendum ist damit ein Vertrauensvotum über seine Regierung, die knapp drei Jahre im Amt ist – und zugleich ein Test dafür, was die Populisten womöglich erreichen können. Renzis Beliebtheit ist im Sinkflug und die Umfragen deuten auf ein „Nein“ hin, auch wenn viele Wähler noch unentschieden sind.

Beppe Grillo, der Gründer der 5-Sterne-Bewegung M5S (MoVimento 5 Stelle), geht zuversichtlich in das italienische Verfassungsreferendum am Sonntag. Wie sehr, hat er in einem von ihm geposteten Video erklärt. „Eine Ära geht in Flammen auf“, sagt Grillo in dem Filmchen – während im Hintergrund die Siegesrede des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ertönt. „Es sind die Waghalsigen, die Störrischen, die Barbaren, die die Welt voranbringen“, so Grillo. Wir werden in die Regierung gelangen, und man wird fragen: ‘Wie haben sie das gemacht?’.

Sorgenkind Italien

Ein solches „Nein“ wäre ein weiterer Sieg für die Politiker des Anti-Establishments in einem Jahr, das von der Brexit-Entscheidung und dem Sieg Trumps bestimmt wurde. Und es würde die 5-Sterne-Bewegung aufwerten, die Renzis Vorschlag als nicht radikal genug ablehnt. So wie in den USA sind auch in Europa die Wähler wütend auf die politischen Eliten und frustriert vom langsamen Wirtschaftswachstum. Im nächsten Jahr wird in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden gewählt. „Das Referendum ist ein Blitzableiter für Spannungen, die viel tiefer in der Gesellschaft liegen“, hat Italiens Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan in einem Interview gesagt.

Die italienische Wirtschaft ist aus Sicht europäischer Politiker wegen ihrer hohen Verschuldung und politischen Instabilität ein stetes Sorgenkind. Seit 2007 folgte eine Rezession der nächsten. Das Realeinkommen von 97 Prozent der Haushalte schrumpfte oder stagnierte nach Berechnung von McKinsey in der vergangenen Dekade. Die Wirtschaft ist um zwölf Prozent geschrumpft. Ende 2015 waren fast 60 Prozent der Arbeitslosen schon länger als ein Jahr ohne Beschäftigung – in den USA liegt die Quote der OECD zufolge bei 19 Prozent. In den Jahren seit der Finanzkrise sind in Italien eine Million Jobs verschwunden.

Diese wirtschaftliche Malaise hat der 5-Sterne-Bewegung geholfen, die 2009 von Beppe Grillo gegründet wurde. Grillo war als Komiker für seine beißenden sozialen Kommentare bekannt. Die Partei begann als eine Bewegung der „Cyber-Utopie“, die fest an direkte Demokratie glaubt und Kandidaten und Programme durch Online-Abstimmungen bestimmt. Ihre Forderung nach Ehrlichkeit der Amtsträger und ihre harte Kritik an den etablierten Parteien verschafften ihr zusätzliche Popularität. Grillo kritisiert, dass Renzis Verfassungsreform nicht an der Wurzel ansetze. „Amateure sind dann willkommen, wenn professionelle Politiker die Welt zu dem gemacht haben, was sie nun ist“, hat er gesagt.