09. Jun 2017 , von Marina Zapf

Zum ersten Großereignis der deutschen G20-Präsidentschaft der Industrie- und Schwellenländer lädt Angela Merkel nächste Woche Staats- und Regierungschefs aus Afrika nach Berlin.

Herr Nooke, die G20 hat zum Ziel, die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Warum muss sie sich um Afrika kümmern?

Wir haben das erste Mal einen solchen regionalen Fokus gesetzt. Die G20 sind sich einig, dass der Kontinent für alle eine besondere Herausforderung ist. Afrika ist vielleicht der Kontinent, der zu spät kommt, weil Industrieproduktion, Rohstoffveredelung, Wertschöpfungsketten in anderen Erdteilen schon aufgebaut sind und die Transportkosten niedrig sind. In Afrika fehlt fast die gesamte Infrastruktur. Es hat einen Wettbewerbsnachteil. Wir alle haben aber ein Interesse daran, dass Afrikaner in Afrika eine bessere Perspektive finden, dass dort investiert wird und Jobs entstehen. Es ist doch nicht normal, dass mehr Menschen ein Handy haben als Wasserversorgung. Der Kontinent hat zum großen Teil keine Stromversorgung. Anderswo wäre das eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber in Afrika gibt es eine Reihe von Problemen, die man differenziert angehen muss.

Welches Risiko geht von Afrika aus?

Wenn ein Vakuum entsteht, wie in Libyen, wenn es an der Südgrenze Europas in Nordafrika zu Verwerfungen kommt, ist das destabilisierend. Wo das geschieht, ist auch die Weltwirtschaft bedroht. Wir erinnern uns ja noch an die Folgen der Piraterie am Horn von Afrika. Afrikas Weg zur Stabilität geht über wirtschaftliches Wachstum. Die G20 hat da eine gemeinsame Verantwortung. Ein prosperierender Nachbarkontinent in Süden wäre eine positive Aussicht im Vergleich zu vielen fragilen Ländern, aus denen viele Wirtschaftsmigranten dann nach Europa kommen. Sie machen sich doch auf den Weg, um dort Geld zu verdienen und davon einen Teil an ihre Familien zurückzusenden. Wir wollen daran arbeiten, dass diese Menschen dafür nicht den gefährlichen Weg durch die Wüste und das Mittelmeer nehmen müssen, sondern ihr Geld in Tunis, Daressalam, Lagos und Kinshasa verdienen können.

Nun soll aber die gesamte G20 neue Wege gehen?

Die G20 haben als Treffen der Finanzminister begonnen, sie haben ein Interesse an stabilen Strukturen. Mit der Initiative von Investitionspartnerschaften, so genannten „Compacts with Afrika“ sollen die Rahmenbedingungen für Investitionen verbessert werden, damit private und öffentliche Finanzierung besser genutzt werden können. Für die G20 haben Weltbank, der IWF und die Afrikanische Entwicklungsbank allen afrikanischen Ländern Vorschläge gemacht, die zu gegenseitigen Verpflichtungen führen. Sieben Länder haben sich hier bereits ernsthaft engagiert. Jetzt geht es darum, konkrete politische Maßnahmen in den Ländern und die Flankierung der internationalen Partner zu vereinbaren.

Deutschland strebt offenbar Partnerschaften mit Tunesien, Ghana und Elfenbeinküste an. Heißt das, die G20-Partner teilen Afrika unter sich auf?

Im Gegenteil. Die G20 machen ein Angebot an alle afrikanischen Länder. Die entscheiden selbst und eigenständig, ob sie sich dem Prozess anschließen. Der Compact soll den afrikanischen Ländern helfen, leichter privates und öffentliches Kapital für die Finanzierung ihrer Investitionen und Infrastrukturprojekte zu bekommen. Das ist kein Geschenk, sondern funktioniert nur, wenn die Länder politische Reformen umsetzen. Dafür werden im Compact konkrete Absprachen getroffen.

Was ist die neue Qualität? Die meisten G20-Länder sind bereits führende Investoren in Afrika, allen voran China...

Die G20 nehmen sich und die internationalen Finanzorganisationen auch selbst in die Pflicht, sich besser zu koordinieren. Eine African Advisory Group wird den Compact-Prozess begleiten. Ziel sind mehr öffentliche und private Investitionen, vor allem in Infrastruktur, damit die Produktivität steigen kann. Die Verpflichtungen sind beiderseitig und betreffen sowohl makroökonomische Rahmenbedingungen wie die Unternehmensebene und einzelne Finanzinstrumente. Es geht darum, was einzelne Länder brauchen und wollen, um angepasste Lösungen. Und wir erzeugen eben auch einen Wettbewerb.