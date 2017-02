Warum GM die Lust an Opel verliert

17. Feb 2017 , Mike Colias, Wall Street Journal

Opel schreibt seit den späten 1990er-Jahren Verluste und das große Vertriebsnetz in Europa zwingt die US-Autohersteller, andere Emissionsregeln zu erfüllen als in ihrem Heimatmarkt. 2009 war GM kurz davor die Europa-Tochter an den kanadischen Zulieferer Magna zu verkaufen, aber der Konzern blies den Deal ab. Der Versuch, die Marke Chevrolet in Europa zu etablieren, verlief im Sande.

Die Verkaufszahlen von Malibu und Cruze zogen an – aber das belastete die Gewinnmargen von General Motors in Nordamerika im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr davor, als hochprofitable Trucks und SUVs einen höheren Anteil am Absatz ausmachten.

Die Rechnung hat sich in den vergangenen Jahren wegen der niedrigeren Kraftstoffpreise in ihr Gegenteil verkehrt. GM und andere Autobauer mussten ihre Produktion drosseln und teure Rabatte anbieten. Die schwindende Bedeutung von Kleinwagen und Dieselmotoren in anderen Teilen der Welt heiße für GM, dass die Europa-Aktivitäten außerhalb der Region nur sehr schwer verwertbar seien, wie eine mit den Konzerngeschäften vertraute Person sagte. Im Ergebnis hat die runderneuert Fahrzeugflotte nicht den anvisierten finanziellen Erfolg gebracht.

Opel wird nicht mehr gebraucht

GM wird das Kleinwagensegment nicht aufgeben, aber der Konzern kann sich dabei auf ein Entwicklungsteam in Südkorea stützen, das in den frühen 2000er-Jahren von Daewoo Motors übernommen wurde. Das Elektroauto Chevy Bolt, vorgestellt im Dezember und für GM ein Ausweis der eigenen Ingenieurskunst, wurde gemeinsam in Südkorea und Detroit entwickelt.

Auch in GMs wachsenden China-Aktivitäten spielt die Autoentwicklung eine zunehmende Rolle. 2015 startete der Konzern eine 5 Mrd. Dollar-Investition zur Entwicklung einer gemeinsamen Kleinwagenplattform mit SAIC Motor, dem größten Joint-Venture-Partner des US-Autobauers in China. Das Projekt soll die Basis für mehr als ein Dutzend Modelle sein, die in Brasilien, Mexiko, China und anderen Schwellenländern von 2019 an verkauft werden sollen.

Nach Analysteneinschätzung bräuchte GM eine Reihe neuer SUVs, Vans und anderer Neuheiten, um in Europa die Gewinnschwelle zu erreichen und seinen Marktanteil auf mehr als sechs Prozent zu steigern, was ungefähr einem Drittel des amerikanischen Marktanteils entspricht. Notwendig wäre eine Kapitalspritze in einer Zeit, in der das Unternehmen mehr Geld in Elektroautos, selbstfahrende Autos und neue Formen der Mobilität steckt.

GM sieht sich außerdem mit Unsicherheiten über die Zukunft der EU konfrontiert und muss sich im Zuge des VW-Dieselskandals auf strengere Umweltrichtlinien einstellen, was nach Einschätzung von Experten einen kostspieligen Schub hin zur Elektromobilität bedeutet.