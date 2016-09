"Nicht auf die Perfektion warten"

22. Sep 2016 , Martin Kaelble

Was ist die wichtigste Charaktereigenschaft eines Gründers?

Ich würde sagen, Mut ist die wichtigste Eigenschaft, denn das bedeutet, von einem Problem besessen zu sein und die Leidenschaft und Beharrlichkeit zu haben, langfristig an seiner Lösung zu arbeiten. Ein Gründer sollte Steine im Weg nicht als Hindernisse, sondern als Unannhemlichkeiten sehen, die es zu beseitigen gilt.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen würden, das nichts mit Internet zu tun hat - welches wäre das?



Ich würde definitiv etwas machen, das mit der Befähigung und Bildung von Mädchen zu tun hat, zum Beispiel ein Unternehmen gründen, das jungen Frauen hilft, das Selbstvertrauen zu entwickeln, Schwierigkeiten im Leben zu bewältigen und sie langfristig stärkt - ob sie nun beschließen einen Weg als Unternehmerin einzuschlagen oder einen anderen.

Was war Ihr bisher bestes Investment - privat oder geschäftlich?



Das beste Investment meines Lebens war es, meiner Familie immer höchste Priorität einzuräumen. Finanziell gesehen am besten und am einflussreichsten war das Investment in Indiegogo, weil es nicht nur mir ermöglicht hat, mir den Traum eines eigenen Unternehmens zu erfüllen, sondern hundertausenden Menschen geholfen hat, ihre Träume zu verwirklichen, indem sie ihre eigenen Projekte mit finanzieller Unterstützung umsetzen konnten.

Welches Buch sollten Gründer auf jeden Fall lesen?

Ein Buch, das jeder Gründer lesen sollte ist "Outside In" - darin geht es darum, dass Unternehmen kundenorientiert bleiben sollen. Ohne die Kunden würde das, was du aufbaust nichts bedeuten, denn wenn das Publikum nicht beteiligt ist, wird das Projekt keinen Unterschied machen.