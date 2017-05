30. Mai 2017 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Die Businessmode hat sich über die Jahre angepasst und mittlerweile kann man sehr viel mehr seiner Persönlichkeit damit ausdrücken als früher. Die „Roadmaster“-Jacke von Belstaff beispielsweise ist ein klassisches Stück für den modernen Geschäftsmann: Es passt zu jedem Wetter und ist lässig, aber elegant – und das ist der Schlüssel. Bei Frauen hat die Lederjacke mittlerweile den traditionellen Blazer ersetzt, denn sie kreiert einen schicken Look mit rockigem Twist.

Was sind Dos and Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Flip-Flops und Shorts sind eindeutige No-Gos für das Büro.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

Ich würde den Rat geben, keine Angst vor Mustern zu haben! Auch Paisley-Kleider und -Blusen können wunderbar im Büro getragen werden. Für Männer sind abstrahierte oder minimierte Camouflage-Prints eine tolle Möglichkeit, mit Mustern zu experimentieren und im Trend zu bleiben.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Eine lederne Biker-Jacke. Die ist zeitlos, cool, klassisch und kann ewig halten. Wenn man die Richtige kauft.