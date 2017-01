"Ein unifarbener Anzug ist ein Muss"

02. Jan 2017 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Moderne Businessmode ist für mich eine körpernahe geschnittene Garderobe. Das kann ein unifarbener Anzug mit weißem Hemd kombiniert mit schmaler Krawatte und Lederschuhen sein. Es geht aber auch weniger klassisch: Eine beige Chino mit navy-blauem Blazer in Kombination mit einem weißen oder blauen Hemd, Lederschuhen oder Sneaker ist genauso passend. Auch gepflegte Jeans mit Jersey-Sakko, weißem Hemd und Sneaker sind heute bürotauglich.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Dos: Gepflegte Schuhe mit farblich passendem Gürtel. Don‘ts: Halbarm-Hemden gehören aussortiert. Auch zu lange Sakkoärmel und Hosen sind ein absolutes No-Go.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

In der kommenden Frühjahr/Sommer-Saison bleibt der Slim-Fit-Trend weiterhin bestehen – körpernahe Schnitte sind gefragt! Außerdem sind Anzüge in hellen Blau- und Graunuancen und sommerliche Mäntel absolut im Trend.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Ein unifarbener Anzug ist ein absolutes Muss; auch weiße Hemden kann man nie genug haben. Außerdem sollten beige Chinos und ein navy Blazer sowie ein Jersey-Sakko in keinem Kleiderschrank fehlen. Ein Paar gepflegte Lederschuhe und Sneaker sind unverzichtbar.