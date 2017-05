"Erfolgreiche Menschen tragen gute Wäsche"

04. Mai 2017 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Erlaubt ist viel, die Businessmode ist nicht mehr einem strengen Diktat unterworfen. Solange aktuelle Schnitte aus qualitativ hochwertigen Materialien eine zeitlose Klasse ausstrahlen, darf der Anzug heute auch mit einem sportiveren Hemd kombiniert werden. Blau ist für mich unverzichtbar, aber an einem warmen Freitag im Sommer bin ich auch einmal in einer roten Jeans anzutreffen.

Was sind Dos and Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Mode muss ein gutes Gefühl vermitteln und den Träger oder die Trägerin selbstbewusst und entspannt auftreten lassen. Ungepflegte Schuhe sind mir ein Dorn im Auge. Selbst die tollsten Looks wirken durch abgelaufene oder schmutzige Schuhe nicht. Kurzarmhemden sind No-Go’s. Jeans sind an informellen Tagen erlaubt, jedoch nie in Kombination mit einer Krawatte.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

Als Gegenpol zu opulenten Badges und Athleisure-Elementen, die wir im Streetstyle beobachten, wirkt die angesagte Businessmode aufgeräumt, cool und gradlinig. Hochwertige Materialien, eine luxuriöse Verarbeitung und eine ruhige Farbwelt sind stilprägend.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Die Garderobe sollte mit zeitlosen Basics ausgestattet sein: Langarmhemden in Blau und Weiß und mindestens zwei bis drei Anzüge – am besten alles massgeschneidert in perfekter Passform. Dazu diverse Sets edler Wäsche fürs Wohlgefühl von innen.