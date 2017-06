08. Jun 2017 , Siems Luckwaldt

Florian Wortmann ist Head of Product Management CG-Club of Gents, eine Unterlinie der Modemarke Carl Gross aus Hersbruck in Bayern.

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Moderne Business Mode ist für mich endlich wieder der Anzug – weg von Chino mit Sakko, sondern lieber ein Muster im Anzug. Bankerstreifen oder coole Check-Muster sind das New Business!

Was sind Dos and Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Ein Don’t ist definitiv der Jog-Suit! Der Jogginganzug gehört nicht ins Büro! Freundlich helle Farben im Hemd gepaart mit maskulinen, gedeckten Tönen im Sakko und Anzug wirken dagegen immer straight, frisch und klar.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

Die Weste ist absolut im Businessbereich angekommen und ein Must-have für die nächste Saison. Ob kombiniert zum Sakko oder als Dreiteiler passend zum Anzug kleidet sie den Mann und rundet das Outfit perfekt ab!

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Der dunkelblaue Anzug und ein schöner Blazer dürfen nicht fehlen. Heutzutage sollten auch die passende Weste und ein richtiger Männermantel in Kamelbraun im Schrank hängen!