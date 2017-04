"Eleganz bedeutet zu wissen was Mann wann trägt"

21. Apr 2017 , Siems Luckwaldt

Was sind Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Jenseits des Dresscode: In welchem Outfit gehen Sie am Samstag zum Bäcker?

Ihre größte Stilsünde war …?

Da weiß ich keine.

Wie kaufen Sie Mode: in der Boutique, im Kaufhaus oder online?

Das ist in unserem Business eine rein rhetorische Frage. Als Gründer eines Onlineshops haben wir viel zu wenig Zeit zum Einkaufen, also wird das vor allem im Web erledigt.

Kurz & knapp:

Krawatte oder Fliege?

Zum Smoking definitiv eine Fliege, im Alltag eine Krawatte.

Nass oder trocken (Rasur)?

Definitiv nass!

Doppel- oder Einreiher (Anzug)?

Ein Zweireiher ist wärmer als ein Einreiher, das macht ihn im Winter zur besseren Wahl. Und ich liebe diesen Schnitt, der vielseitig tragbar und charmant(er) ist.

Kaschmirmantel oder Outdoor-Jacke?

Eleganz bedeutet auch, zu wissen, was Mann wann trägt. In Mailand greife ich zum Kaschmir- oder Kamelhaarmantel, am Wochenende mit Freunden in den Bergen ist ein Parka wohl passender.

Barfuß oder Lackschuhe?

Das ist eine schwere Frage. Vielleicht barfuß. Ich will lieber als ein wenig verrückt gelten als für geschmacklos gehalten zu werden.