Mix aus eleganter Mode und Sportswear

24. Aug 2016 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Ein schmal geschnittenes Sakko mit auszipbarem Futter, der Reisende wetterunabhängiger macht. Dazu Hose, Hemd und Krawatte. Eine komfortable Kombination, zeitlos im Stil und absolut Meeting-tauglich.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Ein Hawaiihemd und Flip-Flops.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Für Männer: Sakkos mit ausknöpfbarer Weste, Rollkragenpullover, Chelsea Boots – alles Zutaten für eine zeitgemäße Garderobe, die das Beste aus eleganter Mode und funktionaler Sportswear mixt.

Für Frauen: Mutige grafische Muster, Weiß-auf-Weiß-Looks, schwarzweiße Outfits und Hosenanzüge.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Ein einreihiges Sakko, ein weißes Hemd, einen gegürteten Trenchcoat und moderne Oxfordschuhe.