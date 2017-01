Mittelstand setzt auf Zuwanderung

17. Jan 2017 , von Marina Zapf

An der Spitze der Abeitnehmervielfalt bei den KMU steht – kaum überraschend – der Groß- und Einzelhandel. Dort beschäftigen vier von fünf Arbeitgebern Ausländer, so die Analyse. Im Handel wie im verarbeitenden Gewerbe sind besonders häufig EU-Bürger in der Belegschaft, während Dienstleister – und darunter vor allem „die wissensintensivsten Branchen“ – überdurchschnittlich viele Drittstaatler in ihre Firmen holen.