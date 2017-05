Das sind die zehn reichsten Franzosen

Patrick Drahi ist CEO des Kabel- und Telekommunikationsunternehmens Altice und hat sich in branchenverwandte Unternehmen in der ganzen Welt eingekauft. Nettovermögen laut Forbes: 6,4 Milliarden US-Dollar.

Xavier Niel gründete den französischen Internetanbieter "Free", investiert in Start-up-Unternehmen, ist an der Zeitung "Le Monde" sowie an Mobilfunkanbietern beteiligt. Nettovermögen laut Forbes: 6,7 Milliarden US-Dollar.