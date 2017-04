Fünf goldene Regeln um mentale Stärke aufzubauen

28. Apr 2017 , von Martin Kaelble

Im Job ebenso wie im Privatleben gibt es Zeiten, in denen man mit Gegenwind kämpfen muss. So hart diese Zeiten auch sein mögen, sie sind auch eine Riesenchance zu wachsen. In diesen Zeiten können wir aufbauen, was Psychologen "Resilienz" nennen - mentale Widerstandsfähigkeit, mit der man schwere Zeiten bewältigt. In besseren Zeiten wiederum können wir trainieren, mentale Stärke aufzubauen, um dann in schwierigen Situationen besser damit zurecht zu kommen. Wie das geht? Capital hat einen Experten gefragt: Jens Förster ist Sozialpsychologe, bekannt aus Talkshows und Autor verschiedener Bücher. Für Capital hat er diese fünf Regeln aufgestellt, die er zum Aufbau mentaler Stärke empfiehlt.

1. Stärken erkennen

"Belügen Sie sich nicht, indem Sie schlecht über sich denken! Erinnern Sie sich häufiger daran, was Sie schon alles geschafft haben. Was Konkretes: Legen Sie sich eine Ressourcenschachtel zu. Schreiben Sie auf Zettel, was Sie alles können und was Sie erfolgreich und liebenswert macht. Holen Sie diese Schachtel heraus, wenn es Ihnen schlecht geht."

2. Mit anderen reden

"Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Reden Sie über sich, - natürlich nicht mit jedem und natürlich nicht wochenlang - vernetzen Sie sich mit anderen. Oder nehmen einen Coach hinzu."

3. Den ganz persönlichen Krisenkiller entdecken

"Finden Sie heraus, was Ihnen in Krisen aus dem Tunnelblick heraushilft. Ist es eher Sport? Die Natur? Die Religion? Kunst? Nichtstun? Jeder hat ein anderes Set von Krisenkillern."

4. Mehrgleisig fahren

"Erhöhen Sie Ihre Selbstkomplexität. Setzen Sie zum Beispiel nicht alles auf den Job, den Sie gerade ausüben. Jemand, der nach einer beruflichen Enttäuschung noch einen 10-Kilometer-Lauf durchsteht, sich gern der Familie widmet oder Spaß am Handwerken hat, ist besser drauf und kann schneller wieder im Job punkten, als jemand, der seinen Selbstwert nur im Beruf findet."

5. Nehmen Sie es sportlich!

"Nehmen Sie Krisen als Herausforderungen an. Ich habe mir angewöhnt, sie als Prüfungen zu betrachten, die man sportlich meistern kann. Wenn eine Tür zugeht geht eine andere auf."