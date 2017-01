Branding - perfekte Markenzeichen

Dass "L'Atelier Rouge" in New York City ein Blumengeschäft ist, erkennt man seit dem Rebranding schon am Briefpapier und den Visitenkarten. Branding: MASQUESPACIO

In einer Tischlerei dreht sich alles um Holz. Die Liebe zum Material beweist "Elsenwenger" aus Österreich selbst in seinen Visitenkarten. Branding: RIEBENBAUER DESIGN

Weitere besondere Brandings im Bildband First Things First! New Branding and Design for New Businesses, Gestalten 2016