3 Dinge, damit ein Digitalchef Sinn macht

29. Jun 2017 , Harald R. Fortmann

Eine solche Vorarbeit ist essentiell, um eine vernünftige Strategie der Transformation aufsetzen zu können. Zudem garantiert sie, dass der mühsam gesuchte Digitalchef nicht auf dem Absatz kehrtmacht. Das kommt öfter vor: Digitalexperten haben mit zwei bis drei Jahren eine relativ kurze Verweildauer in Unternehmen. Viele geben frühzeitig auf, weil die internen Widerstände zu groß sind und sie bei der Umsetzung der Digitalstrategie geblockt werden – und auf dem Arbeitsmarkt genug Alternativen bestehen.

Zunächst muss die Unternehmensspitze ihre Hausaufgaben machen. Das fängt bei der Bereitschaft an, sich wirklich zur Digitalisierung zu bekennen und ein größeres Budget in die Hand zu nehmen. Neben der Schaffung eines Businessmodells mit entsprechenden Technologien und Plattformen gilt es außerdem, die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Jeder Mitarbeiter muss verstehen, welche Rolle er bei der Digitalisierung des Unternehmens spielen kann oder muss.

Wenn der Digitalchef im Unternehmen angekommen ist, prallt er oft auf eine Realität aus „Aktionismus ohne Strategie“ und verunsicherte Mitarbeiter. Viele Unternehmen haben noch keine konkrete Vorstellung davon, welche Prozesse bei der Digitalisierung in Gang gebracht werden müssen. Sie verlassen sich darauf, dass ein eingekaufter Experte das Thema erfolgreich be- und umsetzt. Aber: Allein die Verpflichtung eines Digitalchefs macht noch lange keine erfolgreiche Digitale Transformation eines Unternehmens.

Eine Mitarbeiterbefragung über die Erwartungen und den Stand der Digitalisierung zum Beispiel zeigt dem Digitalchef schon vor dem ersten Arbeitstag, wie Stand und Erwartungen im Unternehmen sind. Genauso sollten die Mitarbeiter im Unternehmen auf den Digitalchef eingestimmt werden. Welche Potenziale bieten sich für meinen Arbeitsplatz durch die Digitalisierung, was wird sich verändern und wie profitiere ich persönlich.

Das Preboarding beginnt spätestens bei der Annahme des Jobs und endet mit dem ersten Tag im Unternehmen. In dieser Phase müssen der neue Digitalchef und die Mitarbeiter auf die Digitalisierung eingestimmt werden. Es geht einerseits darum, den neuen Digitalchef willkommen zu heißen und auf die neue Arbeitssituation vorzubereiten. Der Personalabteilung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, weil sie die ersten Wochen des Mitarbeiters planen muss. Das umfasst Zugang zu allen Systemen und Informationen (wie Organisationsstrukturen, Mitarbeiter).

2. Digitale Positionen im Unternehmen wachsen lassen

Warum gleich einen Digitalchef auf Vorstandsebene einstellen, wenn man noch am Anfang der Digitalisierung steht? Das wirft im Unternehmen viele Fragen auf: Wieso eine teure Führungskraft eingestellt wird, die weder Produkte noch Budgets noch das passende Personal hat, führt schnell zu Ablehnung.

Besser ist es, die Position organisch wachsen zu lassen. Lieber einen Leiter Digital einstellen, der nach 18-24 Monaten befördert wird und in den Vorstand oder die Geschäftsführung als Chief Digital Officer einzieht. Das ist nicht nur für das Klima im Unternehmen besser, sondern auch für die Kandidaten, die sich in ihrer neuen Rolle erst einmal entfalten und mit weniger Druck an der Umsetzung arbeiten können.