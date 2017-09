4 Rednertypen, die nerven

11. Sep 2017 , Anna Pointinger

Wichtigtuer, Ableser, Hektiker und Perfektionist - im Arbeitsalltag nervt kaum etwas so wie eine schlechte Präsentation. Eine Typologie

Nichts ist mühevoller als eine schlechte Präsentation. Da wo die Nervösen schwitzen und stottern, wo die Wichtigtuer zu Selbstdarstellern werden und einen die Ableser langweilen. In kaum einer Situation der Arbeitswelt verdichtet sich alles Furchtbare so wie in Vorträgen von lustlosen, hektischen oder perfektionistischen Rednern. Diese vier Rednertypen haben Sie alle schon einmal bei einer Präsentation erlebt: