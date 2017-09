5 Fehler im Home-Office

13. Sep 2017 , Anna Pointinger

Allein im Home-Office klingt gut, aber man kann eine Menge falsch machen. Capital erklärt, was sie beachten müssen.

Endlich Alleine! Die Aussicht, seinen Job von zu Hause aus erledigen zu können, ist für viele ein Motivationsfaktor. Keine langen Arbeitswege, kein Druck pünktlich am Schreibtisch zu sitzen, keine öden Konferenzen. In den eigenen vier Wänden arbeitet man konzentrierter und mit weniger Stress – denkt man. Capital erklärt die fünf häufigsten Fehler im Home-Office.

Stellen Sie daher am Besten klare Regeln auf: Während Sie im Home-Office arbeiten, darf Sie niemand wegen privaten Angelegenheiten stören.

#2 Fehlende Motivation

Menschen die jeden Tag im Büro verbringen, klagen über nervige Kollegen und Druck von Außen. Sobald ein Teil der Arbeit ins Home-Office verlagert wird, fehlt jedoch oft genau diese Form der Motivation in Gestalt eines Chefs. Im Home-Office ist man mehr als sonst an seine Fähigkeit zur Eigenmotivation angewiesen. Außerdem sollten Telearbeiter bedenken, dass sich nicht jede Aufgabe überall gleich gut erledigen lässt. Man sollte daher genau festlegen, welche Aufgabe an welchen Ort gehört.