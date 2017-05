Die 5 grössten Zeitfresser in Meetings

29. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Das sind die fünf größten Lebenszeit-Verschwender in Meetings.

#1 Vorstellungsrunde

Zwei Gäste oder neue Köpfe im Raum, da braucht es erst mal eine Vorstellungsrunde. Es ist ja so: Im Grunde kennen sich fast alle, und wer sich nicht kennt, braucht meist nur den Namen (und auch das oft nicht, weil man ihn ohnehin sofort vergisst). Dennoch, sagt der Leiter des Meetings, sollen sich alle „kurz vorstellen“ – fängt mit einem Kurzreferat über seine Geburtsstadt an und endet mit seinem letzten Mittagessen. In der Folge rattern alle ihre Stationen, Haustiere und Lieblingsfarben runter.

(Lebensverschwendungszeit: 30 Minuten)