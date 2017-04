Long oder Short: FC Bayern vs. Saudi Aramco

22. Apr 2017 , von Nils Kreimeier

Long: Saudi Aramco

Der saudische Ölgigant will im kommenden Jahr an die Börse, es wird der gigantoeske, größte, allergrößte IPO aller Zeiten – nicht zu übersehen sozusagen. Nun wurde bekannt, dass die Chinesen ein staatlich gestütztes Konsortium zusammenstellen, das sich an Saudi Aramco beteiligen soll. Staatskonzerne steigen bei einem Staatskonzern ein, um zusammen Öl zu produzieren. Was soll da noch schief gehen?