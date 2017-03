22 ungewöhnliche Fragen über Künstliche Intelligenz

08. Mär 2017 , Capital-Redaktion

Weihnachtsfeiern mit Robotern

#12 Verschwinden Bauchentscheidungen aus der Wirtschaft?

#13 Über wen schreiben wir Journalisten in 20 Jahren Porträts: über Menschen oder Maschinen? Und wie führen wir mit Maschinen Interviews?

#14 Einige Menschen denken darüber nach, die Arbeit von Robotern zu besteuern. Werden diese irgendwann mehr Netto vom Brutto fordern?

#15 Werden Maschinen andere Forderungen erheben?

#16 Werden sie Gewerkschaften beitreten oder eine eigene gründen?

#17 Um welche Interessen würden sie kämpfen? Haben Roboter überhaupt Interessen?

#18 Wird es in rein automatisierten Fabriken noch Weihnachts- und Betriebsfeiern geben?

#19 Spielt in solchen Fabriken noch das „Betriebsklima“ eine Rolle? Und was genau ist das Betriebsklima in einer Fabrik, in der es nur Maschinen gibt?

#20 Und was ist mit Motivation, Burn-out, Krankheit, Fortbildung?

#21 Werden unsere Enkel noch wissen, was ein Streik ist?

#22 Wird AI irgendwann auch Listicles wie diese schreiben? Und wenn ja: über was?