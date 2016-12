Einfach mal abschalten

Eine Holzhütte im stillen und friedlichen Wald von Hainault in Belgien. Architektur: De Rosee Sa

Rückzug in die rumänischen Südkarpaten. Hier haben Sie garantiert Ihre Ruhe, denn dieses Haus ist nicht leicht zu erreichen. Es musste von einem Helikopter auf den Berg gehoben werden. Architektur: Studio Archaeus

Diese Ferienhütte am Strand von Korsika schafft Nähe zur beeindruckenden Natur der Insel. Architektur: Atelier D’Architecture Aurélie Barbey

Die Sommeridylle des Nordwestens der USA genießen: Im Seehaus in Montana. Architektur: Pearson Design Group

Ein mysthischer Ort, um einfach mal abzutauchen: Ein Luxus-Häuschen in Südschweden mit Panoramablick. Architektur: VIPP

Fast wie ein Wikinger kann man sich in dieser Unterkunft fühlen. Der Hütte mit Meerblick in Nordland, Norwegen. Architektur: Stinessen Arkitektur

Die Grenzen zwischen Wald und Haus verschwimmen in dieser inspierierenden Kulisse in den ungarischen Bergen. Architektur: T2A Architects

Am Tag das Meer beobachten und in der Nacht die Sterne. Diese modernen Häuser an der dänischen Südsee machen es möglich. Architektur: Lumo Arkitekter