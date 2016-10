Kontaktbörse Büro

27. Okt 2016 , Capital-Redaktion

Niemand ist davor gefeit: der Liebe am Arbeitsplatz. Immer noch gilt sie in manchen Unternehmen als verpönt, zumindest als problematisch. Dabei ist sie Alltag. Das legen Studien nahe. Mal ist die Rede davon, dass 40 Prozent der Deutschen sich schon mal bei der Arbeit verliebt hätten. Mal heißt es, dass bei Kollegen jenseits der 30 ein Drittel aller Beziehungen im Büro entstünden. Oder dass jede vierte Ehe ihren Anfang im Job genommen hat. Fünf Tipps, wenn Sie Amors Pfeil bei der Arbeit getroffen hat.

Wer aber Schreibtisch und Bett teilt, sollte dennoch zwischen Job und Privatem unterscheiden können. Wenn die Arbeit unter der Beziehung leidet, ist es in besonderen Fällen erlaubt, dass die Turteltäubchen (oder später Streithähne) räumlich getrennt werden. Sprich, einer der beiden in ein anderes Büro oder Team versetzt wird. Dabei muss es sich jedoch um eine gleichwertige Position und Tätigkeit handeln. Allerdings muss der Betriebsrat dem zustimmen und erwiesen sein, dass sich die Beziehung negativ auf das Arbeitsergebnis auswirkt.

Auch wenn es immer noch Chefs gibt, die Beziehungen im Büro nicht gerne sehen, steht das Recht auf Ihrer Seite. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf bereits 2005 entschieden. Eine Beziehung unter Mitarbeitern darf das Unternehmen nicht verbieten. Ein Verbot, so das Gericht, würde in das Persönlichkeitsrecht eingreifen – und das ist unzulässig.

Zufällig zur gleichen Zeit am Kopierer. Gemeinsame Raucherpausen - obwohl er doch eigentlich gar nicht raucht. Und wieso gehen die jetzt schon wieder zusammen essen? Im Büro wird immer viel getratscht. Und seien Sie sicher: Ein Verhältnis bleibt nicht lange geheim. Wenn die Arbeit nicht zum Spießrutenlauf werden soll, und Sie zu Ihrer Beziehung stehen, gehen Sie offen mit dem Thema um. Das erstickt die Gerüchte im Keim. Und Sie haben Ihre Ruhe.

3. Chefsache

Ausgerechnet der Chef oder die Chefin! Das ist oft problematisch, denn die Objektivität bleibt auf der Strecke. Das Klima in der Abteilung kann dadurch ernsthaft gestört werden. Als Teammitglied müssen Sie damit rechnen, nicht mehr in das Vertrauen der Kollegen gezogen, somit sozial ausgegrenzt zu werden. Auch der Chef wird sich schwertun, beispielsweise mit Lob – und natürlich auch Kritik. Ein Wechsel in ein anderes Team ist oft die beste Lösung.