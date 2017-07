Wie Bewerber mit Small Talk punkten können

11. Jul 2017 , Sue Shellenbarger, Wall Street Journal

Aber wie findet man schnell einen guten Draht zu einem Fremden? Barkeeper, Verkäufer, Komiker und Ermittler der Polizei machen genau das routinemäßig – und Forscher haben ihre Techniken studiert. Erfolgreiche Mitarbeiter aus dem Einzelhandel- und Dienstleistungssektor widmen ihren Kunden laut dieser Forschung viel Aufmerksamkeit und verwickeln diese in angenehme, optimistische Gespräche.

Jobsuchende, die nach dem Bewerbungsgespräch nicht einmal einen Rückruf erhalten, wundern sich häufig, was falsch gelaufen ist. Ein Faktor hat dabei – wie neue Forschungsergebnisse zeigen - einen größeren Einfluss als erwartet: Die Fähigkeit des Bewerbers in den ersten Minuten eines Treffens eine schwer fassbare Form der zwischenmenschlichen Beziehung namens „Rapport“ herzustellen – eine Art harmonisches Verhältnis.

Gemeinsame Interessen ausloten

Christina Oswald hat in ihrer Zeit als Barkeeperin gelernt, Kunden zu ihrer Uhr oder ihrem Schmuck zu beglückwünschen – oder sich freundlich nach deren Lieblingssport zu erkundigen. Eben diese Fähigkeiten sind bei einem Vorstellungsgespräch nützlich.

Oswald achtet genau darauf, ob ein Personalmanager einem Small Talk offen gegenübersteht. Sie beginnt das Gespräch dann mit einem positiven Auftakt, etwa der Frage, wie lange er zur Arbeit fährt oder mit einem Kommentar zu irgendwelchen gemeinsamen Erfahrungen, sagt Christina Oswald, die heute als Analystin für Moncur arbeitet, einem Digitalvermarkter in Southfield, Michigan.

Auch Ermittler der Polizei versuchen eine gute Beziehung zu Zeugen oder Verdächtigen aufzubauen, indem sie gemeinsame Interessen oder Erfahrungen ausloten, fand eine Studie aus dem Jahr 2015 unter 123 Strafverfolgern heraus. Aldo Civico, Experte für Konfliktlösungen und Forscher an der Columbia-Unitversität, hatte dabei einen schwierigen Start als er vor Jahren versuchte, einen Guerilla-Führer in einem kolumbianischen Gefängnis für ein Forschungsprojekt zu interviewen. Als sie begannen, sich über ihr gemeinsames Interesse an italienischer Küche auszutauschen, öffnete sich der Mann sich, sagt Civico.