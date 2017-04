Aus der Idee einen Businessplan bauen

26. Apr 2017 , von Madeleine Hofmann

Lisa Jaspers ist Mitgründerin des Fair Fashion Labels Folkdays . Zuvor studierte sie an der London School of Economics, arbeitete für Oxfam und als Beraterin. Die 34-Jährige ist Mitglied der Capital Jungen Elite 2016 .

Bis zur Gründung bist Du einen langen Weg gegangen: Studium an der London School of Economics, Stationen bei Oxfam und als Beraterin. Was war dann ausschlaggebend für den Schritt in die Selbstständigkeit?

In meinem Job bei der Beratung war ich zwar gut, aber schon lange nicht mehr richtig happy. Dann habe ich mir irgendwann überlegt: Was macht mir eigentlich Spaß? Mir hat immer etwas Kreatives gefehlt, ich liebe es, andere Kulturen kennen zu lernen, und seit ich mich im Studium mit Entwicklungsökonomie beschäftigt hatte, war mir das Thema Armutsbekämpfung sehr wichtig. Ich habe dann überlegt, wie ich das alles zusammenbringen könnte und habe mich entschieden, ein nachhaltiges Label zu gründen.

Wie bist Du dabei vorgegangen?

Ich habe mich im Internet durchgeklickt, wie man einen Businessplan schreibt und habe mir Schritt für Schritt mein Modell zusammengebaut. Ich habe meinen alten Job erst gekündigt, als ich wusste, dass ich loslegen kann.

Und die weiteren Schritte zur Gründung?

Durch mein Studium kannte ich mich mit Handelspolitik und Importbestimmungen aus und in der Beratung habe ich gelernt, dass man einfach Leute anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. Ich habe in meinem Umfeld viele Gründer, die ich um Hilfe gebeten habe, wenn ich nicht weiter kam. Außerdem habe ich mir zwei Mitgründer gesucht: Kimon und Heidi. Die beiden sind nicht nur tolle Menschen, sondern auch ganz anders als ich. Das ist unheimlich bereichernd. Kimon kennt sich zum Beispiel sehr gut mit Juristischem, Finanzen und Organisationsmodellen aus. Das hilft ungemein.